Voici pourquoi vous avez toujours rangé votre brosse à dents au mauvais endroit dans la salle de bain

Votre quotidien risque bien d’être chamboulé après avoir lu cet article. En effet, un dentiste remet en question toute notre hygiène au moment de se brosser les dents. Celui-ci estime qu’il n’est pas hygiénique de laisser sa brosse à dents dans un pot à côté du lavabo, surtout quand on vit à plusieurs. Et il faut dire que quand on lit ses arguments, on comprend d’où ça vient…