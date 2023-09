À quelle fréquence faut-il laver ses essuies de bain? Le débat fait rage!

Une nouvelle question agite TikTok et les réseaux sociaux depuis quelques jours: tous les combien de temps est-il conseillé de laver ses essuies de bain (les serviettes, comme les appellent nos voisins français)? Plusieurs écoles s’affrontent. Il y celles et ceux qui peuvent attendre jusqu’à plusieurs mois avant de mettre leurs essuies à la machine à laver. Certains les lavent à partir du moment où ils commencent à sentir. Et puis, il y a ceux qui font cela beaucoup plus fréquemment.

Une fois tous les trois mois, voire une fois par an

Certains estiment que cela ne sert pas à grand-chose de laver souvent ses essuies car on les utilise quand on est propre et quand on vient de se laver. Pourtant, une étude récente a montré qu’il pouvait y avoir jusqu’à 94 millions de bactéries sur un essuie, après seulement une semaine d’usage. Cette même étude indique que deux millions de Britanniques lavent leurs essuies seulement une fois par an (dont cinq fois plus d’hommes que de femmes). 30% de la population affirme laver ses serviettes de bain une fois tous les trois mois.

Une fois tous les trois jours, recommande une dermatologue

Mais qu’est-il conseillé en la matière? La réponse risque de vous surprendre puisque, pour bien faire, il faudrait lessiver ses essuies après trois utilisations ! En effet, constamment humides, les serviettes sont un terrain particulièrement propice à la prolifération de bactéries et de germes. D’où la recommandation de les laver à la machine (à 40 ou à 60 degrés de préférence) au moins une fois par semaine. «Les serviettes absorbent beaucoup d’eau et elles restent humides pendant des heures, ce qui favorise la prolifération de bactéries. Peaux mortes, bactéries et transpiration sont aussi présentes», indique la dermatologue australienne Shreya Andric qui préconise un lavage tous les trois jours.

Une fois toutes les deux semaines, maximum

À Madame Figaro, Stéphane Gayet, médecin infectiologue et hygiéniste, recommande quant à lui un lavage une fois par semaine, ou une fois toutes les deux semaines, maximum. «Quand on se lave, on n’élimine jamais complètement les salissures présentes sur la peau, comme les bactéries naturelles, le sébum ou encore les peaux mortes, et elles se retrouvent sur les draps de bain», souligne le médecin.