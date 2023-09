Voici le pire nid à bactéries (et vous en portez peut-être un!)

95% sont contaminés

Les chercheurs ont constaté que 95% des bracelets analysés étaient contaminés. Toutes les matières ne sont pas logées à la même enseigne. Les bracelets en caoutchouc et en plastique présentaient un nombre plus élevé de bactéries. À l’inverse, ceux en or et en argent n’en présentaient pas beaucoup. L’explication est assez simple: les surfaces poreuses et statiques ont tendance à davantage attirer les bactéries et même à les coloniser.