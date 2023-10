Ciel quel bijou! Cette aventure culte de Tintin revient en librairie

Depuis quelques années, les éditions Moulinsart et Casterman ressortent des albums enrichis des aventures de Tintin en librairie. L’an passé, nous étions déjà tombés sous le charme de la nouvelle édition des «Cigares du pharaon» . Cette fois, c’est l’album culte «Les Bijoux de la Castafiore» qui revient sur le devant de la scène.

Un festival de quiproquos

Après avoir réglé son compte au manichéisme dans Tintin au Tibet, Hergé continue de déconstruire le principe même des aventures mouvementées de son héros en imaginant une intrigue minimale, fondée de manière classique sur une unité de temps, de lieu et d’espace. Le thème de l’album «Les Bijoux de la Castafiore» s’inspire avec ironie de celui de l’opéra La Pie voleuse de Rossini, mais Hergé en profite surtout pour tourner en dérision tous les ridicules du quotidien. Les effets pervers de la célébrité, les incompatibilités d’humeur, les préjugés ethniques et le manque de tact, entre autres, sont moqués dans un festival de quiproquos.

Avant d’en concevoir l’édition définitive connue dans le monde entier, Hergé en avait élaboré une première version publiée dans le journal Tintin et dont les originaux dormaient dans ses archives depuis 60 ans. Ce sont ces planches qui ont été restaurées avec soin et minutie. Dans ce nouvel album, le récit des Bijoux se retrouve tel qu’il est paru intégralement entre 1961 et 1962 dans Le Journal Tintin.