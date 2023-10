Réchauffement climatique: quels sont ces arbres qui pourraient aggraver la pollution de l’air?

Les arbres représentent l’un des plus puissants puits de carbone de la planète. Mais si les températures globales continuent d’augmenter, certains pourraient au contraire contribuer à la mauvaise qualité de l’air. C’est la conclusion d’une nouvelle étude de l’université de l’État du Michigan (États-Unis), publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. Plus précisément, ces arbres seraient susceptibles d’émettre de l’isoprène, deuxième hydrocarbure le plus relâché dans l’atmosphère après le méthane. L’isoprène est naturellement présent dans les plantes pour les aider à résister aux insectes nuisibles et aux températures élevées. Mais produit en trop grandes quantités, il peut entrer en contact avec les oxydes d’azote provenant de la pollution générée par les moteurs des voitures et par les centrales électriques au charbon, ce qui a pour effet d’aggraver la pollution atmosphérique.