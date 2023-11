Saint-Nicolas: ces petits emballages peuvent aussi aller dans le sac PMC!

Le 6 décembre, Saint-Nicolas rendra visite à de nombreux enfants Belges. En plus des jouets, il apporte souvent des friandises et des chocolats. À cette occasion, Fost Plus, l’asbl chargée de la collecte sélective, du tri et du recyclage des déchets d’emballages ménagers en Belgique, rappelle quelques règles.

Des emballages qui peuvent aller dans le sac bleu

En effet, certains Belges l’ignorent peut-être encore mais les emballages en aluminium qui recouvrent certains sujets en chocolat, tout comme l’emballage doré des pièces en chocolat, sont recyclables et peuvent être mis dans le sac bleu. L’asbl conseille d’ailleurs de faire une petite boulette avec ces emballages en aluminium avant de jeter dans le sac PMC et cela, afin d’augmenter leur visibilité. Un geste simple, utile et éco-responsable à ne pas oublier, même pendant les fêtes de fin d’année!

Des matières recyclables à l’infini

«Le recyclage des petits aluminiums revêt une importance capitale. L’aluminium et l’acier peuvent être recyclés à l’infini, sans aucune perte de qualité. De plus, le processus de recyclage nécessite jusqu’à 85% d’énergie en moins pour l’acier par rapport à sa production, et jusqu’à 95% d’énergie en moins pour l’aluminium recyclé. De cette manière, nous réduisons notre empreinte carbone tout en préservant nos ressources naturelles», explique Fost Plus.

