Angèle défile «en toute simplicité» au célèbre Met Gala : découvrez son look

À l’extravagant gala du Met de New York, les stars de la mode et du showbiz ont célébré Karl Lagerfeld décédé en 2019, lors d’une des soirées les plus sélectives de la planète. En effet, le thème imposé cette année aux invités était «Karl Lagerfeld: A Line of Beauty», en hommage à l’ex-directeur artistique de Chanel.