Angèle s’affiche en string à paillettes et profite de sa tournée mondiale

Bien qu’elle ait fait polémique pour avoir participé au célèbre festival de musique Coachella, Angèle a mis le feu sur scène. Lancée sur sa tournée mondiale, la Belge se produit ce 27 avril à Quebec, le 29 et 30 à Montréal pour se rendre ensuite à New York le 5 mai.

Dernier week-end à LA

Qui dit tournée mondiale, et passage aux États-Unis dit aussi influence de la mode américaine. Il faut dire que la tendance du string qui dépasse des pantalons fait son grand retour après une vingtaine d’années.

Cemercredi 26avril, Angèle a partagé des photos de son deuxième week-end à Coachella, où elle s’est à nouveau produite. Sur les différentes photos postées on la voit poser aux côtés d’une amie en petit pull court, jean taille basse et le string mauve qui dépasse. On la voit également manger des frites dans la foule du festival, mais aussi sur scène avec son crop top argenté.