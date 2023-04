Stromae et Angèle seraient cousins sans le savoir!

Des ancêtres communs

Si Stromae et Angèle ont bel et bien un lien de parenté, ils ne sont bien sûr pas cousins germains. Marie Cappart, historienne pour My Heritage, a remonté l’arbre généalogique de Laurence Bibot, la maman d’Angèle, ainsi que celui de la mère de Stromae. En creusant, elle a leur trouvé deux ancêtres communs: Hendrik Van Haver et Jeanne Van Schoote. A la fin du 15e siècle, ce couple a eu deux fils: Jan qui est né en 1494 et dont descend Angèle, et Adriaen né en 1499 et qui est l’ancêtre de Stromae.