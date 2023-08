Angèle partage sa technique étonnante pour se gonfler la poitrine (vidéo)

Une méthode originale à mourir de rire

La star semble suivre la mode des culottes bouffantes, de nuisettes légères et des sous-vêtements sexy. Entre les photos et vidéos pris au coucher du soleil, elle a, également, laissé cours à son imagination et son humour afin de se grossir la poitrine. L’interprète de «Balance ton quoi» n’hésite pas à montrer son corps et à partager sa technique avec ses nombreux abonnés.