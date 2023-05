Angèle pose en crop top et laisse apparaître un téton, la toile s’enflamme (photo)

Ce n’est pas la première fois et ce ne sera sûrement pas la dernière que notre Angèle nationale fera parler d’elle! Ce mardi 9 mai, la chanteuse belge a posté sur son compte Instagram une série de photos inédites datant des jours précédents et prises à New York.

Angèle au naturel

Sur le premier cliché que vous pouvez voir ci-dessous, on aperçoit Angèle portant un crop top blanc sans soutien-gorge, laissant ainsi deviner un de ses tétons. Une tenue qui souligne bien sa silhouette longiligne. Sur les autres photos, on découvre la star au naturel parfois sans maquillage, parfois accompagnée de sa maman. Une série de clichés naturels qui a visiblement plus à ses fans puisqu’elle comptabilise plus de 206.000 likes en à peine deux jours.