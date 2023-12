Benoît Poelvoorde fait partie des artistes qui défendent Depardieu: «Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s’abat sur lui»

Ils défendent «le dernier monstre sacré du cinéma»

«Gérard Depardieu est probablement le plus grand des acteurs. Le dernier monstre sacré du cinéma. Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s’abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l’amalgame le plus complet et au mépris d’une présomption d’innocence dont il aurait bénéficié, comme tout un chacun, s’il n’était pas le géant du cinéma qu’il est», écrivent-ils dans ce texte.