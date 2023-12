Le sosie belge de Gérard, Fredo Depardieu, jette l’éponge: «J’ai pris la décision de ne plus faire son sosie»

On connaissait Johnny Cadillac, le plus célèbre des sosies belges de Johnny Hallyday. Mais connaissiez-vous Fredo Depardieu? Depuis de nombreuses années, ce quadragénaire originaire de la région de Namur est le sosie officiel de Gérard Depardieu.

Certains l’associaient aux polémiques

Mais vendredi dernier, le sosie belge a pris une décision radicale. Il a annoncé à ses fans sur Facebook qu’il allait arrêter d’être le sosie de Gérard Depardieu. «Suite aux nombreuses polémiques concernant mon ami Gérard Depardieu et au vu que certains petits malins m’associent à cela, j’ai pris la décision de ne plus faire son sosie. Cela ne change en rien à l’amitié que j’ai avec Gérard et je ne suis personne pour le juger», a déclaré Fredo.

«Les gens font la différence entre toi et acteur»

Il a toutefois précisé qu’il allait continuer à tourner, mais sous un autre pseudo. Dans les commentaires, Frédéric a reçu une vague de soutien. «On sait bien que tu n’as rien à voir avec les histoires de Depardieu. La ressemblance est surtout physique mais tu es une plus belle et modeste personne que lui», «Cher ami, continue ta passion pour être le sosie de Gérard car tu es un grand artiste. Les gens font la différence entre toi et acteur», «Si ton cœur te dis ‘je veux m’appeler comme Gérard’, fais le. Et bloque tous ces ignares, tu t’en sentiras que mieux. Ne gâche pas tes rêves et vis à fond», «Comment les gens osent dire des choses pareilles? Tu es une personne formidable et un ami super.», peut-on lire dans les commentaires.