Caroline Fontenoy (RTL Info) fait sensation: découvrez sa somptueuse robe de mariée (photos)

Le 5 juillet dernier Caroline Fontenoy, présentatrice de RTL Info, annonçait une merveilleuse nouvelle. Elle s’est mariée civilement à celui qui partage sa vie depuis plus de 4 ans et avec qui elle a le bonheur d’être parent.

«Ce 13 août nous nous sommes à nouveau dits oui devant nos familles et nos amis. Quelle journée magique… Tout y était. Même le soleil à décidé ne nous accompagner», écrit ce 24 août la présentatrice de RTL Info sur son compte Instagram. Sur les clichés publiés on l’y découvre radieuse. «Félicitations et wow ta robe juste sublime», «Vous étiez magnifiques tous les 2! Votre robe splendide», peut-on notamment lire en commentaire.

«On a qu’une envie, recommencer»

Elle décide ensuite de poursuivre son message par des remerciements: «Merci à nos familles et nos amis d’avoir rendu ce jour tant attendu possible. Merci pour votre amour, votre bienveillance, vos surprises, vos discours qui nous ont tant touchés… Nous avons été gâtés et tellement heureux de partager ce jour avec vous».

À lire aussi VIDEO. Caroline Fontenoy rend un vibrant hommage à sa collègue décédée d’un cancer

Ce qui est certain c’est que cette journée restera marquée à jamais dans la vie de Caroline Fontenoy qui conclu: «Nous avons encore des étoiles plein les yeux et le cœur gonflé d’amour. On vous aime très fort. On a qu’une envie, recommencer. C’était encore mieux que dans nos rêves les plus fous… 3 ans d’attente mais ça valait la peine!!! Merci la vie!!».