Découvrez les premières images de l’incroyable mariage d’Emilie Dupuis (RTL-TVI) (vidéo)

Suite à la grève des pilotes de chez Ryanair les 14 et 15 septembre derniers, Emilie Dupuis avait peur de ne pas pouvoir s’envoler dans le sud de la France pour célébrer son mariage. Fort heureusement pour la présentatrice de RTL-TVI, la cérémonie a bel et bien eu lieu.

Des invités de taille

L’ambiance était au rendez-vous puisque comme on peut le voir sur la vidéo postée sur Instagram, Emilie Dupuis avait fait appel à l’artiste Mademoiselle Luna, connue pour ses nombreux mix sur Radio Contact, pour mettre le feu à la cérémonie.

Des personnalités publiques étaient également présentes telles que Sandrine Corman (Animatrice RTL-TVI et Bel RTL), Vanessa Matagne (présentatrice météo sur Bel TL et RTL TVI), mais aussi Caroline Fontenoy (RTL TVI), qui a également partagé plusieurs clichés dans sa story Instagram. «Merci pour ce merveilleux week-end. Nous emportons plein de beaux souvenirs dans nos valises», écrit la journaliste présentatrice sur RTL TVI et Bel RTL.