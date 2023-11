«Elles sont détruites»: Les actrices de «Friends» pleurent la mort de leur «frère» Matthew Perry

«Elles sont détruites»

Ses collègues et amis de la sitcom sont également sous le choc. Il y a quelques jours, les acteurs ont d’ailleurs réagi à cette terrible disparition dans un communiqué commun. «Nous sommes tous complètement dévastés par la perte de Matthew. Nous étions plus que de simples camarades de casting. Nous sommes une famille. Il y a tellement de choses à dire, mais pour le moment, nous allons prendre un moment pour pleurer et gérer cette perte insondable. Au fil du temps, nous en dirons plus, dans la mesure où nous le pourrons. Pour l’instant, nos pensées et notre amour vont à la famille de Matty, à ses amis et à tous ceux qui l’ont aimé dans le monde».