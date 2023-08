«Je peux désormais le dire»: un proche de Stromae admet avoir «triché» pour le clip de «Formidable»

Une petite astuce

Il a donc fallu trouver un moyen pour que ces images fassent le tour du web avant que le clip ne sorte. Damien Régnier raconte comment il s’y est pris: « Je peux désormais le dire, on l’a fait nous-mêmes. On a récupéré des images, et j’ai demandé à mon beau-frère Leroy, qui avait une chaîne YouTube avec 60.000 abonnés, de les poster et d’identifier quelques sites d’infos.»