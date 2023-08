Stromae remporte son quatrième Ultratop Streaming Award

C’est la quatrième fois que Stromae remporte un Ultratop Streaming Award, le prix lui avait déjà été décerné en 2010, 2013 et 2014.

Le podium de cette nouvelle édition compte aussi Damso – lauréat l’an dernier – et le groupe flamand K3. Le top 10 est complété par Lost Frequencies, Camille, Angèle, Metejor, #LikeMe Cast, Bart Peeters et Dimitri Vegas & Like Mike.