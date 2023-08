Stromae réserve une surprise à ses fans… qui ne la digèrent pas: «Il ne perd pas le nord!»

C’est avec surprise et tristesse qu’on apprenait l’annulation de la tournée «Multitude Tour» de Stromae le 9 mai dernier. «C’est avec un immense regret que je ne pourrais pas honorer ma promesse et que j’annonce l’arrêt du Multitude Tour aujourd’hui (…) Je dois aujourd’hui accepter que ce temps de repos et de rémission sera plus long que je ne l’imaginais.», expliquait l’artiste sur ses réseaux sociaux.