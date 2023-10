«La famille s’est agrandie»: Émilie Dupuis partage une merveilleuse nouvelle (photos)

«Mon cœur bat fort pour cette petite»

C’est en effet via une publication postée sur son compte Instagram qu’Émilie a annoncé être… marraine! En légende d’une série d’adorables clichés où l’on peut voir ses deux enfants Jane et Jude admirer un nouveau-né, l’animatrice a écrit «Samedi dernier, Sasha est entrée dans nos vies! La famille s’est agrandie».

Avant de poursuivre «Je suis si heureuse pour Nath et Coco. Mon petit frère… papa! J’adore l’idée et moi pour la première fois marraine. Mon cœur bat fort pour cette petite que j’accompagnerai du mieux que je peux! Je vous aime». Un message touchant et une merveilleuse nouvelle pour Émilie et sa famille!