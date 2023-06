La femme de Stromae donne des nouvelles sur son état de santé: «On essaie de voir les choses positivement»

Prendre soin de soi

«Comment va-t-il? C’est à lui qu’il faut poser la question», a déclaré Coralie Barbier. «Je ne veux pas répondre à sa place. Nous sommes des personnes à part entière. Je le laisserai répondre à cette question quand il aura envie de le faire», a-t-elle affirmé. Elle se concentre essentiellement sur le positif et évoque à demi-mot l’annulation de la tournée de Stromae. Cette pause «fait partie des changements que l’on peut avoir dans une carrière», poursuit-elle. «Prendre soin de soi, c’est aussi une réussite. Je n’oublie pas toutes les belles choses que nous sommes parvenus à créer pour le projet Multitude. Tout ce que nous avons vécu ces deux dernières années, c’était vraiment formidable. On a réussi à concevoir de beaux clips et à offrir un live dont on était vraiment fiers. On essaie de voir les choses de cette manière-là, en équipe. Nous devons rester positifs et nous concentrer sur le travail accompli» a-t-elle conclu.