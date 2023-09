Le groupe belge COLT reçoit la clé de la ville de Bruxelles : assistez à leurs concerts gratuits !

Le duo belge COLT va sortir ce 22 septembre son premier EP en français « Mille vies », après avoir été révélé par son single « Insomnies ». Le moins que l’on puisse dire c’est que Coline et Antoine ont su conquérir le cœur du public après s’être produits lors de la tournée exclusive avant la sortie de leur EP entre le 6 juin et 2 septembre derniers.

Un projet secret

«Notre projet secret enfin révélé!! On est trop heureux de vous annoncer que la ville de Bruxelles nous fait confiance pour la release de MILLE VIES et nous donne la clé de la ville », annonce Colt sur son Instagram. Sur la vidéo on voit le bourgmestre de la ville Philippe Close qui confie la clé aux artistes. Des conditions ont toutefois été émises par le bourgmestre : «qu’ils éteignent la lumière et qu’ils rangent en partant».