Angèle et Léna Mahfouf: les «mères» de Paris et de Bruxelles réunies dans un vlog inédit (vidéo)

Léna Mahfouf, plus connue sous le nom Léna Situations, s’est fait connaître grâce à son concept des vlogs d’août . L’idée? Partager le mois d’été avec ses abonnés. Et cela fonctionne puisque cette année il s’agit de la septième saison de ces vlogs. Un rendez-vous que ne manqueraient pour rien au monde ses abonnés.

«Heureusement j’avais des caches tétons!»

Dans la vidéo on voit une Angèle pétillante qui nous livre plusieurs secrets de tournées. Elle raconte également des anecdotes , comme lorsque son haut s’est ouvert sur scène et qu’elle s’est retrouvée presque nue sur scène: «Heureusement j’avais des caches tétons Lena!» débute Angèle face à la caméra de son amie «Mon haut s’est ouvert l’année dernière alors que je chantais ‘ vivre libre’ » explique-t-elle hilare en imitant la scène.

Beaucoup de travail

Tout au long de la vidéo on se rend compte à quel point Angèle travaille pour satisfaire ses fans: « Je suis impressionnée par le travail. Au début (de la vidéo) on faisait la blague où je jouais l’assistante (d’Angèle) et de la régisseuse) mais c’est tellement de taf et de gens», reconnaît Léna.