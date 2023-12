«Maintenant ou jamais» : Emilie Dupuis se confie sur sa nouvelle émission

«Je n'ai jamais pris autant de plaisir à tourner une émission»

"En 13 ans chez RTL, je n'ai jamais pris autant de plaisir à tourner une émission", a déclaré la présentatrice jeudi lors d’une conférence de presse. L’objectif de l’émission est d’inviter deux personnes en conflit (que ce soit au niveau familial, professionnel ou sentimental) et d’essayer de faire en sorte qu’elles fassent un peu vers l’autre. Si tel est le cas et qu’elles réussissent à s’entrendre, elles prendront la porte «Maintenant». Dans le cas contraire, ce sera la porte «Jamais».

Des histoires fortes et touchantes

"Aujourd'hui, tout va vite, des fois on envoie juste un SMS pour s'excuser mais ce n'est pas suffisant. On ne prend plus le temps de discuter, et c'est ce que propose cette émission. Il y a des histoires fortes et touchantes, c'est très humain, il y a de l'émotion et aussi des moments de joie", a détaillé Emilie Depuis qui a confié avoir été bouleversée par le tournage de l’émission.