Pierre (Star Academy) fait des confidences sur sa vie amoureuse: «J’ai le cœur brisé à vie»

Ce début de semaine au château a de nouveau été bouleversé par une annonce du directeur, Michael Goldman: «Si aujourd’hui je vous annonce le thème des évaluations dans la salle de théâtre, c’est parce que cette semaine, c’est celle de la tournée», a-t-il expliqué, avant d’ajouter: «Cette semaine, l’enjeu est particulier parce qu’on ne va pas désigner trois nommés. Il y aura deux immunisés et les six autres seront nommés. Ce sera le public qui choisira sur le prime qui seront les cinq autres qui participeront à la tournée», a encore annoncé le directeur. Un candidat sera immunisé par les professeurs et l’autre par l’ensemble des élèves.

«C’est trop compliqué ma vie»

En attendant, les élèves ont répété en vue des évaluations. Pierre a choisi la chanson «If I Was Your Man» de Bruno Mars. Alors qu’il répétait devant Candice et Héléna, cette dernière a commenté sa prestation: «Elle te va trop bien cette chanson. J’ai vraiment l’impression que tu parlais à quelqu’un», a déclaré l’académicienne. «Mais j’ai le cœur brisé à vie en fait, ça fait un an et j’ai toujours le cœur brisé», a répondu Pierre avant d’en dire plus sur ses anciennes relations: «C’est trop compliqué ma vie, parce que je suis trop compliqué et je trouve des meufs compliquées donc c’est compliqué», a-t-il encore lancé. Espérons que cette chanson lui permettra néanmoins de briller aux évaluations.