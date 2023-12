Star Academy: pourquoi les téléspectateurs réclament le départ de Michael Goldman

«Encore un petit step à passer»

Pourtant, Michael Goldman n’était pas du même avis et l’a fait savoir. «Pierre, c’est l’injustice totale. Il pourrait chanter le bottin, on aurait envie de l’écouter. […] Mais c’est aussi pour ça que notre degré d’exigence à nous doit être encore plus élevé. C’est vrai que sur une chanson comme ça, pour être parfaitement honnête et franc, il y a peut-être une part du mec déchiré par l’amour qui lui manque qui m’a manqué. Mais est ce que je peux te reprocher ça à ton jeune âge…» Le directeur a ajouté que Johnny Hallyday avait repris cette chanson et qu’il devait prendre exemple sur sa version: «Réécoute et tu verras qu’il y a encore un petit step à passer», lui a-t-il encore conseillé.