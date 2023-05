Voici la toute nouvelle collection de Mosaert, le label créatif de Stromae

Bien qu’il ait annoncé l’annulation de ses concerts, Stromae vous propose, dès ce mardi 30 mai, de découvrir la toute nouvelle collection de Mosaert, sa marque de prêt-à-porter. Intitulée «Capsule nº8», cette collection comporte 34 pièces sportives et confortables et fait la part belle auxtons doux pour les beaux jours qui se profilent.

La peau comme source d’inspiration

Cette nouvelle capsule du label créatif de Stromaea pour source d’inspiration la peau. Coralie Barbier, styliste et directrice créative de Mosaert, a imaginé les motifs de cette collection. «Je me suis beaucoup inspirée des taches de rousseurs et des points de beauté pour créer cette collection. Ça faisait écho pour moi au pointillisme et à tout ce courant de l’art abstrait. J’ai voulu combiner les deux pour mettre en avant la beauté de ce que certains considèrent comme des défauts ou des imperfections», révèle ainsil’épouse de Stromae.

Des nouveautés qui plairont aux sportifs

La marque belge propose également quelques nouveautés dans cette collection. Des nouveautés qui plairont certainement aux sportifs puisque des pièces telles que des shorts cyclistes ou des leggings sont mises en vente. Des tenues créées dans des matières douces et légères qui donnent une sensation de seconde peau et qui seront donc parfaitement adaptéespour la période estivale. Notons aussi que quelques accessoires comme deux bobs, deux sacs banane et un foulard type carré de soie en polyester recyclé complètent la capsule.

Des pièces unisexes et pour tous les goûts

Et pour celles et ceux qui ne raffolent pas des vêtements «seconde peau», le site propose aussi un ensemble doudoune et pantalon matelassé oversize ou un ensemble short et sweat à manches détachables. Il y en a donc pour tous les goûts dans cette collection unisexe, fabriquée principalement à partir de matières recyclées et biologiques et disponibles en quantités limitées.

