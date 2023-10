8 lieux incontournables si vous êtes de passage à Istanbul

À la croisée du continent européen et du continent asiatique, Istanbul est un incontournable de tout voyageur en quête d’histoire, de somptueux monuments et de bonne nourriture. Elle est la destination immanquable du moment. Mais que peut-on y voir?

Voici notre sélection des incontournables de la métropole.

Le plus beau palais: Topkapi

Résidence royale de l’Empire Ottoman avant le déménagement du siège au palais de Dolmabahçe, le palais-musée est unique au monde. Entre somptueuses peintures, ornements précieux, cours grandioses, collections de manuscrits rares et harem magnifique, il a tout pour émerveiller ses visiteurs. Riche de son histoire, il est un incontournable pour tout amateur de culture et de beaux objets. Il contient d’ailleurs le 3ème plus gros diamant au monde. Le musée offre à tout curieux un bel aperçu de la vie luxueuse des sultans ottomans et de leur passé. Un beau voyage dans le temps qui vaut bien le prix d’entrée.

La plus belle vue: Tour de Galata

Le meilleur endroit pour admirer l’immensité d’Istanbul est de loin la Tour de Galata. Avec sa hauteur de plus de 62 mètres et ses neuf étages, il s’agit, ni plus ni moins, de la plus haute construction de la ville. Unique en son genre, elle offre une vue panoramique imprenable sur la péninsule historique, le Bosphore, la Corne d’Or et les différents ponts d’Istanbul. On peut y faire le tour sur plusieurs étages pour observer les moindres recoins de la ville. Petite astuce: privilégiez la fin de journée pour pouvoir admirer le coucher de soleil et les bâtiments teintés de doré. Attention, l’endroit est souvent bondé.

Les monuments les plus iconiques: Mosquées

Istanbul compte quelques-unes des plus belles mosquées au monde. Parmi elles, la mosquée Sainte-Sophie. Autrefois une basilique (dont elle tient encore son nom), la mosquée aux murs rosés est un joyau de l’architecture byzantine, situé en plein centre historique. Avec ses fresques et ses lustres impressionnants, elle est à ne surtout pas manquer lors de votre visite. La mosquée Sultanahmet, qui la juxtapose, est, elle aussi, un incontournable de la ville. Très imposante, elle est aussi appelée Mosquée Bleue, tenant son nom des céramiques à dominante bleue qui ornent les murs intérieurs. Enfin, la mosquée Suleymaniye construite pour le sultan Soliman le Magnifique est de loin celle qui offre la plus belle vue sur la ville. Un peu éloignée du centre historique, elle est un véritable havre de paix, perdu dans le temps.

L’endroit le plus caché: Citerne Basilique

Appelée Yerebatan Sarnıcı, «la citerne enfouie sous terre», en turc, elle est l’un des monuments les plus spectaculaires d’Istanbul. Vestige de l’empire byzantin, la citerne enfouie fait penser à un palais sous terre. Construite pour alimenter le palais en eau, elle était à l’époque située sous une basilique, dont – vous le devinez- il ne reste aujourd’hui que le nom. Ouverte aux visiteurs, la citerne offre un endroit de fraîcheur au cœur d’Istanbul. Avec ses hautes poutres de pierre, son dédale de chemins sur l’eau et ses jeux de lumières, l’endroit offre un magnifique spectacle à quiconque s’y aventure. Très prisé des Instagrameurs, il n’est pas rare d’y croiser des visiteurs en plein photoshoot. Vous voilà prévenus!

Le musée le plus intéressant: Musée Sakıp Sabancı

Ancienne demeure de Sakip Sabanci, un riche homme d’affaires turc, la bâtisse est aujourd’hui une galerie d’art et un musée. Dans la maison qui surplombe un jardin rempli de sculptures, il est possible de visiter les salons où sont exposés l’histoire de cet amateur d’art et celle de sa famille. En plus de la collection permanente d’art ottoman ancien et moderne, le musée accueille des expositions temporaires. Parmi elles, une pyramide géante de neuf mètres de haut composée de plus de 2.000 plantes, dont 600 espèces différentes, signée Agnès Denès. Une œuvre impressionnante d’originalité. Si vous aimez la calligraphie, la peinture et l’histoire, réservez sans hésiter une après-midi pour visiter ce musée.

Le marché le plus typique: Grand bazar

Le grand Bazar d’Istanbul est l’un des plus grands au monde. Situé en plein centre-ville, il compte pas moins de 3.600 boutiques et accueille chaque jour 250.000 visiteurs. Organisé en quartiers, le bazar regroupe bijoutiers, vendeurs de textiles, marchands d’épices… En plus des boutiques, le marché couvert vaut certainement le détour pour son architecture. Il est composé de plus de 60 rues et ruelles. Murs et plafonds sont décorés de fresques colorées et les arcs, voûtes et dômes donnent une impression de grandeur et d’espace. Entre dôme somptueux, étals lumineux et odeurs d’épices, on ne sait plus où poser les yeux! Flâner dans les ruelles du bazar est un excellent moyen de se plonger dans la culture turque. Un détour qui vaut la peine!

La balade la plus agréable: Rives du Bosphore

Amateurs de balades, les rives du Bosphore sont l’endroit parfait où se promener sous le soleil. Vous pourrez notamment y admirer les mosquées Sainte-Sophie et Sultanahmet au loin, les habitations traditionnelles en bois construites au contact et au niveau de l’eau, appelées yali en turc, et les bateaux qui rejoignent la rive asiatique de la ville. Il est aussi possible d’emprunter un des trois ponts qui traverse le Bosphore. Ne soyez pas étonnés d’y croiser des pêcheurs installés avec leurs cannes à pêches en quête de tassergal, de bar ou de bonites. Une promenade gratuite que vous ne regretterez pas!

L’évasion la plus improbable: Îles des Princes

Envie d’échapper à la cohue de la ville? Les Îles des Princes sont un véritable paradis de tranquillité à 1h à peine d’Istanbul. L’archipel constitué de quatre îles principales est situé dans la mer de Marmara. Ilest accessible en bateau depuis les embarcadères sur la rive européenne ou asiatique de la ville. On y retrouve peu de touristes et d’habitants et il y fait très calme. Et pour cause, les véhicules motorisés sont interdits sur les îles! Pas de voiture donc, on se déplace en calèche, à vélo ou à pied. On y retrouve de nombreuses synagogues, églises et mosquées et le cadre verdoyant est reposant. Un détour d’une journée qui vaut le coup!