Attention, cette heure est la plus meurtrière sur nos routes

«Pour les accidents avec des blessés, le mardi 16h00-16h59 est le moment le plus risqué des sept jours de la semaine, juste devant le vendredi 16h00-16h59.», résume SudInfo. Pour ce qui est des tués sur la route, c’est malheureusement le dimanche entre 18h00 et 18h59 où l’on déplore le plus de cas. «La nuit de vendredi à samedi entre minuit et une heure du matin affiche un taux important, mais pas aussi élevé, idem pour le dimanche entre 5h00 et 6h00 du matin. Le dimanche 18h-18h59 arrive donc en tête des tranches horaires avec la mortalité la plus élevée, suivi par le jeudi 18h-18h59 et le lundi 16h-16h59.», conclut notre confrère. Mais comment expliquer ces résultats au juste?