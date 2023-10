Attention, seulement 58% des bus et des trams rouleront ce jeudi

Si l’action n’est pas dirigée contre la société de transports en commun, une partie de son personnel participera à la manifestation prévue jeudi à Bruxelles. Cela provoquera des perturbations sur le réseau des bus et des trams en Flandre et dans la capitale .

En province d’Anvers, près de 53% des bus et trams seront bien en circulation. Ce chiffre grimpera à deux tiers des trajets en province de Flandre-Orientale. En Flandre-Occidentale, 56% des voyages seront normalement organisés, alors que six trajets sur dix sont annoncés en Brabant flamand et dans le Limbourg.