Attention, un radar d’un nouveau genre sévira bientôt sur Bruxelles

C’est quoi ce truc?

«Ces dispositifs permettent de mesurer les niveaux sonores générés par les voitures et émettent un signal dès que le véhicule dépasse un certain nombre de décibels», explique Le Soir. Rassurez-vous, pour le moment, il n’y a pas de «sanction attribuée en cas de dépassement du seuil des décibels» mais sachez que cela ne devrait pas durer bien longtemps. En effet, le CD&V souhaite que ces radars aident à verbaliser des véhicules «trop bruyants», en particulier dans la ville de Bruxelles où il tient à ceque de nombreux dispositifs soient placés.

Pourquoi faire au juste?

Le but de ces radars serait de lutter contre les fortes nuisances sonores. À l’époque où le premier radar antibruit avait été mis sur pied, le ministre Alain Maron s’était exprimé sur l’importance de telles installations à Bruxelles: « On prend des mesures pour un environnement sain pour les Bruxellois», avait expliqué le ministre lors d’une interview accordée à DH Net. «Nous avons la priorité d’agir en faveur d’une meilleure santé. Il y a un bruit assumé qui découle de la vie en ville. Mais il y a des bruits qu’on peut qualifier d’excessifs et de pollution acoustique.» avait-il affirmé en faisant référence aux problèmes de stress, d’ouïe et même cardiaques que la pollution sonore a sur la santé.