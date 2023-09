Comment se rendre à vélo au boulot en toute sécurité ?

Une des meilleures façons de débuter sa journée est de se rendre à vélo à son travail. Vous prenez gratuitement un bon bol d’air frais, vous faites une séance de sport et c’est un moyen de transport plutôt bon marché. De plus, vous vous épargnez pas de mal de temps, de stress et de frustrations en n’étant pas coincé dans les embouteillages et en ne devant pas chercher une place de parking. Rien d’étonnant dès lors que le vélo fasse de plus en plus d’adeptes, notamment pour aller au boulot. Metro vous donne quelques tips pour faire cela en toute sécurité.

Quel vélo choisir?

Un vélo de ville normal suffit pour les courtes distances, mais le vélo électrique gagne de plus en plus en popularité auprès des navetteurs cyclistes. Grâce à l’assistance au pédalage vous transpirez moins en route, dit-on chez A.S. Adventure. Un speed pedelec (un vélo électrique d’une puissance supérieure à 250 watts) est un must pour les longues distances que vous feriez normalement en auto et il vous permet d’éviter les embouteillages quotidiens.

Vous avez la possibilité de prendre une douche sur votre lieu de travail? Dans ce cas, le vélo de course et le VTT entrent aussi en considération, selon l’état de votre trajet pour vous rendre sur votre lieu de travail. Le vélo de course est idéal pour ceux et celles qui empruntent les cyclostrades ou dont le trajet se fait sur un revêtement plat. Le VTT convient pour les sols naturels et inégaux, un must have pour les navetteurs cyclistes qui habitent «à la campagne» et veulent se faufiler avec agilité à travers bois et champs pour rallier leur boulot.

Comment vous assurer une bonne sécurité à vélo?

Tout commence par des éclairages de vélo qui fonctionnent bien: phare blanc à l’avant, phare rouge à l’arrière, et les réflecteurs correspondants. Avec des éclairages de vélo supplémentaires, vous vous rendez encore plus visible sur la route et vous avez de plus toujours une lampe de rechange avec vous. Un gilet fluo avec des bandes réfléchissantes est aussi un must à la tombée de la nuit ou de nuit. Pensez aussi à des éléments réfléchissants sur votre casque de vélo, une housse de sac à dos ou à des petits brassards autour de vos chevilles ou de vos biceps. Plus il y en a, mieux c’est! Vérifiez régulièrement si votre éclairage de vélo (de réserve) fonctionne encore et est chargé. Vous n’aurez ainsi pas de mauvaises surprises les jours sombres et pluvieux.

Porter un casque de vélo est aussi crucial. Il protège votre tête lors d’une chute et peut vous sauver la vie. Même pour celles et ceux qui ne filent pas à 50 km/h sur l’asphalte! Car plus vous roulez lentement, plus l’impact latéral sera fort quand vous tombez et plus grand sera le risque de lésion cérébrale. Un casque de vélo donne trop chaud? Pas du tout, les orifices de ventilation veillent à ce que le vent aère parfaitement vos cheveux. Et grâce à toutes les couleurs et tous les designs actuellement commercialisés, il y en a pour tous les goûts!

Comment choisir un équipement de vélo adapté?

Faites une combinaison intelligente de vêtements techniques adaptés à la météo. Il est important que votre transpiration soit éliminée le plus vite possible, pour que vous restiez au sec et que votre température reste constante. Commencez par une couche de base en laine mérinos ou en matière synthétique qui épouse votre corps. Pour une isolation supplémentaire, complétez-la par une veste ou un polaire, que vous pouvez enlever rapidement quand il commence à faire trop chaud. Une softshell déperlante et coupe-vent, ouune veste et un pantalon de vélo imperméables et respirants, compléteront votre tenue en cas de pluie ou de neige.

La couche extérieure est très importante à vélo, car elle doit vous protéger de la pluie, de la neige et du vent. Assurez-vous dès lors que votre veste de pluie soit étanche au vent et à l’eau, tout en étant bien respirante afin d’éviter la condensation quand vous transpirez. Vous pouvez ainsi rapidement éliminer vers l’extérieur votre chaleur corporelle excédentaire et votre transpiration. Une veste de pluie pour le vélo est plus longue à l’arrière pour protéger votre dos. Ellea des manches plus longues qui sont bien ajustées aux poignets pour maintenir la chaleur à l’intérieur et, éventuellement, une fermeture éclair à double sens devant pour une plus grande liberté de mouvement. Un poncho de pluie est aussi une bonne option.

Enfin, une bonne paire de gants de vélo vous donne non seulement un meilleur grip sur le guidon, mais garde aussi vos mains au chaud et au sec en cas de temps froid. Les plus frileux choisiront une paire de gants ou de mitaines imperméables et respirants avec une doublure isolante, éventuellement combinée à des gants ou des liners fins pour plus de chaleur et de sensation dans les doigts. Pour conclure, une sacoche de vélo pratique et de qualité, qui s’enlève aisément, vous permettra d’emmener facilement vos affaires au bureau.