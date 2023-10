Gros changement pour le permis de conduire: cela va vous faire gagner beaucoup de temps!

Si vous avez un jour passer votre permis de conduire pratique, vous avez peut-être attendu des semaines et des semaines avant d’enfin obtenir un rendez-vous. Et bien sachez que ce sera bientôt de l’histoire ancienne, car un nouveau service est proposé par Autosécurité, qui permet la prise de rendez-vous en ligne pour l’examen pratique pour le permis de conduire.

Quel est ce service?

Comment ça fonctionne?

Rendez-vous sur le site: https://rendezvous.permisconduire.be et effectuez votre demande de rendez-vous. Une fois qu’elle est terminée, cliquez sur le lien «Rejoindre la liste d’attente». Sélectionnez ensuite le ou les centres d’examen qui peuvent vous intéresser et vous serez prévenu au moindre désistement par SMS, avec un lien pour réserver. Ce lien sera valable durant une heure et une fois qu’il est activé, la proposition de rendez-vous est valable pour 15 minutes. Votre rendez-vous initial est automatiquement annulé et vous confirmez votre nouveau rendez-vous.