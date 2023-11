La pluie fait son retour sur nos routes: comment réagir face à l’aquaplanning?

L’aquaplalling, c’est quoi?

L’aquaplaning est un phénomène qui se produit lorsque les pneus d’un véhicule perdent leur adhérence sur la route en raison d’une fine couche d’eau qui s’accumule entre les pneus et la surface de la chaussée. Cela peut entraîner une perte de contrôle du véhicule. Le conducteur peut aussi ressentir une sensation de flottement, de perte de direction et de stabilité. Les freins et la direction peuvent devenir inefficaces.

Comment l’éviter?

Comment limiter le risque d’aquaplanning?

Pour réduire ce risque, il est essentiel de maintenir vos pneus en bon état et de réduire votre vitesse par temps de pluie. Des pneus en bon état avec une profondeur de bande de roulement adéquate aident à évacuer l’eau plus efficacement. De plus, il est recommandé de suivre les conseils de conduite sécuritaire par temps de pluie, tels que réduire votre vitesse, augmenter la distance de suivi et allumer vos feux de croisement pour une meilleure visibilité.