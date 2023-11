Les Belges champions du monde pour ce comportement particulièrement dangereux sur la route

La Fondation Vinci a décidé de s’intéresser de près aux usagers de la route dans onze pays européens différents. Elle leur a notamment posé la question suivante: «Lorsque vous conduisez, vous arrive-t-il de vous arrêter ou de stationner sur une piste cyclable?» et devinez qui a remporté le pourcentage le plus haut de «oui»?

La Belgique! En effet, c’est près de 24% des conducteurs belges qui ont répondu par l’affirmative, soit 3% de plus que l’année 2022. Nous occupons ainsi la première place du classement, suivi de près par les Pays-Bas (23%) et l’Allemagne (22%). Aïe, aïe, aïe. Surtout quand on sait que cette infraction du code de la route peut valoir 118 euros d’amende.