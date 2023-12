Les véhicules bannis des zones de basses émissions pourront bientôt y circuler à nouveau sans amende

En Belgique il existe seulement trois zones de basses émissions: une située à Anvers, la Région bruxelloise et enfin, la ville de Grand. Comme le rappelle la DH: «À Bruxelles, tous les véhicules diesel ne répondant pas à la norme Euro 4 ou plus sont interdits, sous peine d’amendes trimestrielles de 350 euros». Dès 2025, seuls les véhicules diesel qui répondant aux normes Euro 6 (et plus) seront admis.