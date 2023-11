Levez le pied ce mardi: la police organise un marathon de contrôles de vitesse

La police fédérale de la route et la police locale organiseront le 19e marathon de contrôles de vitesse dès mardi, à partir de 06h00 du matin, sur l’ensemble du territoire belge, ont-elles annoncé lundi dans un communiqué. En annonçant l’opération, qui durera 24 heures, la police veut «encourager les automobilistes à lever le pied et à respecter les limites de vitesse autorisées en tout temps et en tout lieu».

Lors de la précédente édition, la police fédérale de la route et pas moins de 130 zones de police avaient procédé à des contrôles à 556 endroits. Au total, plus de 4% des personnes contrôlées avaient commis un excès de vitesse. «Avec la conduite sous influence et l’usage du GSM au volant, la vitesse excessive constitue l’une des principales causes des accidents de la route», est-il rappelé dans le communiqué.