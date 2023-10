Marre d’être bloqué dans les embouteillages ? Ce jour est à éviter absolument

Tu n’en peux plus de perdre du temps dans les embouteillages en rentrant du boulot? L’institut Vias vient de déterminer le jour le plus propice aux embouteillages , ainsi que le moment de la journée . Tu ferais peut-être bien de délaisser ta voiture à ce moment-là.

Éviter l’heure de pointe matinale

Plus d’embouteillages le soir

Mais le pire moment de la journée pour circuler en voiture reste le soir, selon Vias. «Les retards moyens sont plus importants le soir que le matin et culminent à 17h », explique Benoît Godart, porte-parole de Vias, à nos confrères de Sudinfo. «Le temps moyen de retard par heure de trajet est désormais de 39,78% sur le coup de 17h00 ». Cela signifie que, sur un trajet d’une heure, le conducteur mettra 25 minutes de plus que si le trafic était parfaitement fluide. Mais pourquoi les embouteillages sont-ils plus nombreux en soirée? La cause est à chercher dans le télétravail. En effet, de nombreux travailleurs préfèrent commencer leur journée de chez eux avant de venir au bureau, plus tard dans la journée. Le soir, ils doivent rentrer chez eux, aller chercher les enfants à l’école, faire des courses… ce qui les oblige à prendre la route.