Payer pour circuler aux heures de pointe serait peut-être bientôt envisagé

On vous rassure tout de suite, l’objectif n’est pas d’imposer une taxe pour les automobilistes désirant rouler lors des heures de pointe. À la place, il s’agirait de récompenser ceux qui éviteraient ces tranches horaires avec ce que les professeurs ont appelé «les droits d’heure de pointe».

Comment ça marcherait au juste?

D’après GoCar, les automobilistes auraient «droit» à un « nombre limité d’heures de pointe sur les tronçons déterminés à l’avance et considérés comme plus sensibles pour les embouteillages et qui seraient calculé en fonction de leur historique de trajets».