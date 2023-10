Pourquoi cette nouvelle règle européenne va faire baisser le prix de votre billet d’avion?

Depuis maintenant plus de 20 ans, il est devenu tout à fait courant de voyager en avion, même si de plus en plus de personnes appellent à arrêter de le faire pour sauver notre planète. Et la plupart du temps, lorsqu’on traverse la planète d’un aéroport à un autre, on le fait avec notre bagage. Sauf que les règles sont loin d’être similaires lorsqu’on passe d’une compagnie à l’autre. Dès lors, certains n’hésitent pas à faire payer de gros suppléments et c’est tout à fait légal… pour le moment!