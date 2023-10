Quel est ce tout nouveau radar «invisible», qui est devenu «la terreur des automobilistes» en France?

Le vélolaser, c’est quoi?

Il s’agit d’un radar qui mesure 50 centimètres pour 2 kilos. Ce mini-radar est très discret et léger, et peut par exemple être placé derrière un panneau, une rambarde de sécurité, ou encore un poteau. Il est beaucoup utilisé en Espagne, et va commencerà être déployé sur les routes françaises. Par ailleurs, il s’agit d’un radar qui flashe dans les deux sens de la circulation. Il identifie les types de véhicules, calcule les distances de sécurité, etc.