À quoi ressemblera le futur modèle low-cost de Tesla? «Il pourrait faire des ravages»

Plus rien n’arrête Tesla. Le Model Y du constructeur américain est le modèle électrique le plus vendu en Belgique. Durant le premier trimestre de l’année 2023, 3.140 Model Y ont été immatriculés chez nous. Cela permet à Tesla d’être sur la troisième marche du podium chez nous, tous modèles et motorisations confondus. Chez nous, Tesla est ainsi passé devant des constructeurs comme Citröen et Kia.