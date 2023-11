SNCB: Deux grosses nouveautés arrivent sur l’application mobile SNCB Lab

L’application mobile SNCB fait partie des indispensables pour les navetteurs. Bien qu’elle ne soit pas toujours très fiable, il permet d’obtenir en un coup d’œil les horaires de son train. L’application n’est pas cependant encore parfaite. Mais voici deux nouveautés bien pratiques qui devraient bientôt arriver sur l’app et qu’il est d’ores et déjà possible de tester.

Connaissez-vous SNCB Lab?

Pour cela, il faut télécharger l’application SNCB Lab, disponible gratuitement sur Android et iOS. Il s’agit de la version test de l’application officielle de la SNCB. Elle est similaire à la version normale, sauf qu’elle ne permet pas d’acheter des tickets. Mais surtout, elle sert de plateforme de test pour certaines nouveautés. Sur SNCB Lab, les utilisateurs peuvent ainsi d’ores et déjà tester deux nouvelles fonctionnalités. Si elles sont efficaces et qu’elles plaisent aux utilisateurs, elles seront ensuite intégrées dans l’app officielle.

«Train Composition»

La première nouveauté s’intitule «Train Composition». Comme son nom l’indique, elle permet de connaître la composition du train que vous allez emprunter avec notamment le nombre de voitures, la localisation des voitures de première classe, des toilettes, mais aussi des espaces vélos. Une information bien pratique concernant les vélos et qui, à l’heure actuelle, n’est pas donnée par la SNCB, que ce soit via les annonces en gare ou via les panneaux d’information. Ce n’est pas tout, la fonction «Train Composition» indique également sur le train est équipé ou non d’air conditionné. La SNCB précise toutefois que tout le matériel roulant n’est pas encore compatible avec cette fonctionnalité. La «majeure partie» l’est, la suite suivra «dans une seconde phase».

«Don’t Miss My Stop»

Que ce soit le matin ou le soir, certains voyageurs profitent de leur trajet en train pour faire un petit roupillon en mettant le réveil pour être sûrs de ne pas louper leur arrêt. Également disponible en avant-première sur SNCB Lab, la fonctionnalité «Don’t Miss My Stop» permettra d’alerter les voyageurs via une notificationà l’approche de leur gare d’arrivée ou de correspondance.

SNCB Lab peut être téléchargée via l’ App Store et Google Play .

