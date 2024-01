Voici le nouveau radar le plus rentable de Belgique

Chaque année, les contraventions routières rapportent plus de 500 millions € à l’État belge. Une bonne partie provient des radars qui flashent les automobilistes en excès de vitesse. À lui seul, en 2022, un radar avait rapporté plus 7,5 millions € à l’État. Il s’agissait du radar qui se trouve sur la E19, peu avant le tunnel Craeybeckx, en direction du ring d’Anvers. Il avait flashé plus de 120.000 véhicules.