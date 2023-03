La première Fifty Session de l’année «Curated By Flavien Berger»

Ce mardi 28 mars, les Fifty Sessions s’installent à nouveau au C12 pour deux concerts d’artistes émergents, qui sont prêts à devenir des incontournables de la scène internationale. Il s’agit en tout cas de la promesse faite par Five Oh, les organisateurs, qui ont déjà déniché par le passé des talents comme Angèle, Eddy De Pretto ou Clara Luciani (rien que ça!). C’est dire si les artistes présents à cette Fifty Session sont attendus comme les stars de demain.

Un curateur digne de ce nom

Pour cette première de l’année, Five Oh a demandé à Flavien Berger de s’occuper de la programmation. Le chanteur nous a donc concocté une lineup aux sonorités distinctes.

D’une part, on retrouve Bilou, artiste belge proposant une mélodie à l’intersection des médiums de la musique électronique et de l’image. Et d’autre part, Sabrina Bellaouel, chanteuse française venue tout droit de Paris, à la soul minimaliste et hybride et dont l’EP «Al Hadr» est sorti le 3 mars 2023. Elle est à retrouver en live le 5 mai 2023 lors des Nuits Botanique.