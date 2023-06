L’affiche de rêve de Rock Werchter: une altesse royale du rock et des phénomènes de la génération Z

Cent noms répartis sur quatre scènes: l’affiche de Rock Werchter regorge cette année une fois encore de bêtes de scène, de légendes vivantes et de héros de la guitare. Un feu d’artifice de joie de vivre débridée et de délires prolongés. Oui, l’usine à rêves annuelle de Herman Schueremans (l’organisateur, ndlr) propose à nouveau tout ce qui ravit notre cœur de fan de musique.

JEUDI

Le line-up de cette édition réunit pas mal d’habitués et de nouveaux talents qui, après cette édition de Werchter, constateront certainement une augmentation du streaming sur leur Spotify. Jeudi, Zwangere Guy, Lil Lotus, The Snuts et King Princess entre autres seront présents.

La génération Z se régalera aussi à Werchter: GAYLE débarquera à partir de 15h30 au Klub C pour se mettre à la disposition de la génération TikTok. «Thanks for coming to see some random bitch from TikTok», avait crié GAYLE l’année passée à la fin de son super concert à Pukkelpop. Elle doit sa popularité auprès des jeunes à sa bombe virale «abcdefu», mais elle a brillamment prouvé qu’elle vaut plus qu’un seul tube. De toutes les sensations TikTok qui avaient débarqué à Pukkelpop l’année passée, GAYLE était, selon le magazine flamand Humo, la seule à se distinguer.

À 22h15, on applaudira une altesse royale du rock à The Barn: Iggy Pop, heureux propriétaire des intemporels «Lust For Life» et «The Passenger», qui reste à 76 ans une bête de scène. Il cassait déjà la baraque dans les années 1960 avec son groupe punk The Stooges, et plus d’un demi-siècle plus tard, il tourne toujours à plein régime comme en témoigne son récent album «Every Loser».

Le premier jour du festival se déroulera sur la Main Stage avec la musique folk bourrée d’énergie de Mumford & Sons – les remplaçants de Stromae. Les pères spirituels de «Little Lion Man» et «The Cave» ne devaient partir en tournée en Europe que début juillet, mais ont pris la route quelques jours plus tôt que prévu, tout spécialement pour Rock Werchter.

Fin avril, Herman Schueremans avait encore sorti une surprise de son chapeau: la DJ gantoise mondialement célèbre Charlotte De Witte était la centième artiste à rejoindre l’affiche du festival – qui semblait pourtant déjà complète en mars. La techno stimulante de Charlotte De Witte est programmée le jeudi de 20h15 à 21h15 dans The Barn.

VENDREDI

Vendredi, vous pourrez écouter notamment Tamino, Bear’s Den, SONS et des habitués comme Editors (cette fois dans The Barn). À partir de 15h40, le duo blues rock belge Black Box Revelation occupera la Main Stage. C’est la cinquième fois qu’ils foulent la scène de Werchter: «Ce n’est que maintenant que je me rends compte pleinement du boulot nécessaire pour pouvoir figurer à l’affiche», a déclaré Jan Paternoster en début d’année à Metro à l’occasion de la sortie de «Poetic Rivals». «Cela exige du sang, de la sueur et des larmes.»

Plus tard ce même jour, Kasabian prestera sur la scène principale: l’apogée du groupe de rock britannique avec des rengaines comme «Fire», «Underdog» et «Club Foot» a beau s’inscrire dans le passé, leurs premiers succès mettent encore et toujours le feu aux stades et aux festivals.

Vers 19h, un autre duo blues rock sera sous le feu des projecteurs de la Main Stage: Dan Auerbach et Patrick Carney de The Black Keys. Armée d’hymnes de festival inégalés comme «Lonely Boy», «Little Black Submarines» et «Gold On The Ceiling», la rock machine américaine va faire trembler Werchter.

Vendredi, l’accord final sera joué par un groupe aux très longs états de service: les Red Hot Chili Peppers peuvent se targuer après quatre décennies d’une multitude de tubes mondiaux. Il y a un peu plus de 30 ans, le quatuor californien a laissé pour la première fois sa marque sur la prairie de Werchter. Et c’est à prendre au pied de la lettre, puisque pendant ce concert mémorable, une bataille de boue avait éclaté dans le public. Et c’est alors que le chanteur Anthony Kiedis a prononcé les célèbres paroles: «Si vous nous aimez, jetez plus de boue», après quoi la scène a été bombardée.

SAMEDI

Cette journée apportera encore pas mal de bonnes choses, comme blackwave., Dead Poet Society, Vintage Trouble, Sofi Tukker et Just Mustard. L’inintelligible dream rock islandais de Sigur Rós transportera The Barn à partir de 18h20, tandis qu’Oscar and the Wolf assurera le show à partir de 21h20 sur la Main Stage avec son R&B rêveur mais dansant et son electropop moderne.

Muse fera la fermeture de la scène principale. Matt Bellamy & Cie. ont sorti l’année passée «Will Of The People», mais le peuplede Werchter sera surtout ravi d’écouter les hits immortels de l’album «Black Holes and Revelations».

Mention spéciale au DJ le plus couru du moment, qui démarrera son set à 22h20 dans The Barn: Fred again… Sa fulgurante ascension pendant la crise du coronavirus a été propulsée par des classiques instantanés comme «Merea (we’ve lost dancing)» et «Delilah (pull me out of this)», qui sont aussi énormément passés à la radio chez nous. L’Américain a rempli cette année avec ses potes Skrillex et Four Tet l’iconique Madison Square Garden de New York en quelques secondes. La popularité du nouveau golden boy de l’electro n’a pas de frontières; allez donc vite le voir avant que Fred again. ne devienne trop grand pour Rock Werchter.

DIMANCHE

Pour cette journée de clôture, on épinglera notamment Dermot Kennedy, Inhaler, The Teskey Brothers, Portland, Billy Nomates et Destroy Boys sur l’affiche.

À 21h, Queens of the Stone Age montera sur la scène principale. Cela fait 25 ans déjà que les rockers du désert américains font une musique «assez lourd pour les garçons et assez doux pour les filles», comme l’a définie le leader Josh Homme. L’album qui les a fait connaître est sorti en 2002 avec «Songs For The Deaf», un disque qui figure dans les meilleurs albums du 21e siècle. Ce sera le septième passage des Queens of the Stone Age à Rock Werchter. Ils seront suivis par l’un des plus grands groupes britanniques actuels: les célèbres Arctic Monkeys.

The Barn accueillera Rosalía et son mix unique de tradition espagnole et beats modernes. La Catalane a été remarquée pour la première fois lors de la finale de l’édition espagnole de «The Voice». Son tout dernier disque «Motomami» l’a propulsée parmi les superstars, avec des hits mondiaux comme «DESPECHÁ» et «LA FAMA».

