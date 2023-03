Mentissa prend le Metro : «Vianney, c’est à la fois un frère et un ami»

Révélée au grand public grâce à «The Voice», Mentissa est actuellement sur tous les fronts: nominée aux Victoires de la Musique, nouvelle membre des Enfoirés, la jeune femme a également sorti son premier album «La Vingtaine» et a démarré une tournée en France et en Belgique. À l’occasion d’un showcase dans les studios de NRJ, Mentissa a pris le Metro.

Mentissa En vrai

Penses-tu que tu aurais pu te professionnaliser dans la musique sans «The Voice»?

«Oui j’aurais pu, et j’ai d’ailleurs essayé autrement. Là, c’est arrivé via ‘The Voice’ et j’en suis hyper reconnaissante, mais j’ai aussi tenté de passer par les réseaux sociaux, j’ai démarché des maisons de disques, j’ai travaillé avec des structures indépendantes qui faisaient de la musique, etc. Au final, j’ai fait ‘The Voice’ surtout parce que je kiffais le concept, pas spécialement parce que je me disais que ça me permettrait de faire carrière.»

Ton album se nomme «La Vingtaine», estimes-tu qu’il s’agit des plus belles années de notre vie?

«Je ne pourrai répondre à cette question qu’une fois que j’en aurai 30, donc on se donne rendez-vous dans sept ans ( rires ). C’est une époque excitante parce qu’on a encore énormément de libertés. Si tu veux tout plaquer, c’est possible. Par contre, je ne pense pas que tu sois déjà en paix avec toi-même à cet âge-là. Je ne pense pas que c’est la période que je préférerai avec le recul. Je serai sûrement plus en phase avec qui je suis à 30 ans.»

Mentissa Médias

On ne peut pas parler de ton parcours dans «The Voice» sans évoquer ta relation avec ton coach Vianney. Peut-on qualifier votre relation de fraternelle?

«C’est à la fois un grand frère et un ami. Je suis fan de Vianney mais pas dans le sens groupie. Je suis fan de ce qu’il est humainement, de l’énergie qu’il a, de son intelligence émotionnelle, donc je suis admirative de ce qu’il est et de ce qu’il représente. Je le regarde avec des yeux qui pétillent.»

Tu as récemment rejoint Les Enfoirés, comment as-tu vécu cette expérience?

«Après toute la pression qui a entouré la sortie du premier album (en novembre 2022, ndlr), ça a été une bulle d’oxygène de huit jours. J’avais forcément quelques petites appréhensions, mais l’expérience a été enrichissante et ça m’a permis de faire un break. J’ai mis ma musique de côté et je me suis mise au service des Restos du Cœur.»

Mentissa On the Move

Tu découvres actuellement la vie en tournée, est-ce quelque chose que tu apprécies?

«Je suis quelqu’un qui a toujours apprécié le voyage, ça m’apaise beaucoup, que ce soit en train ou en voiture. Être en tournée, c’est quelque chose qui me plaît, mais que je suis encore en train d’apprendre. Ce n’est pas si facile que ça de tous les soirs être là à interpréter les mêmes chansons tout en essayant de communiquer quelque chose de sincère. Tout cela me stresse un peu parce que je suis perfectionniste et je veux faire plaisir aux gens. Il va falloir que je fasse un peu de méditation, cela fera peut-être bientôt partie de mes habitudes de voyage ( rires ).»

Mentissa Geek

Quel est ton rapport aux réseaux sociaux?

«Je considère les réseaux sociaux comme une sorte d’ex toxique. Un jour, je peux adorer ça parce que ça a énormément de bienfaits. Ça a lancé beaucoup de carrières, ça a permis de créer de la proximité avec des gens que tu ne connais, ça m’a fait apprendre beaucoup de choses aussi. Mais ce qui est moins ouf, c’est le côté fake, le fait que tout le monde montre une vie pailletée. Si tu ne prends pas un peu de recul, ça peut être difficile à vivre.»

Mentissa Look Up

Le mois dernier, tu es devenue ambassadrice du Earth Day et tu encourages ta communauté à faire de petits gestes. Quels sont tes petits gestes pour la planète?

«Je suis consciente de ne pas être irréprochable et j’ai beaucoup à apprendre, mais j’essaie. Ne pas passer trop de temps sous la douche, faire attention au gaspillage alimentaire, boire dans des gourdes et, surtout, s’informer.»

Mentissa Lifestyle

Ta bio TikTok indique «singing + lifestyle». C’est quoi le côté Lifestyle que tu montres de toi sur les réseaux sociaux?

«Je n’ai pas encore commencé à le faire et la plupart de mes vidéos tournent actuellement autour de la musique. Mais l’idée serait de montrer les à-côtés de la musique. Au-delà de ça, j’ai une vie et une personnalité. Je veux être transparente avec ma communauté.»

Mentissa WTF

Dans une vidéo backstages, tu expliques que tu as une sainte horreur des pieds. D’où est-ce que ça te vient?

«Aucune idée, je trouve juste que c’est vraiment pas sexy. Quand j’étais plus jeune durant les cours de piscine, le moment où tout le monde se déshabillait me dégoûtait à cause des pieds. Je les montre moi-même très rarement, quand je suis à la plage, je reste en baskets ( rires ). J’aime pas les pieds et j’aime pas mes pieds. J’aime pas les insectes non plus. Je suis pas prête pour Fort Boyard.