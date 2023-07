Metro était à Werchter: qu’en a-t-on pensé?

La Belgique est connue pour être une terre de festivals, et Werchter est sans doute le plus prestigieux de tous, si l’on exclut Tomorrowland qui est dans une autre dimension. Cette année encore, le festival réunissait les plus grands artistes qui tournent à l’heure actuelle.

Cela a commencé jeudi avec un concert rafraîchissant de Compact Disk Dummies, étant des locaux, étaient en territoire conquis. Zwangere Guy a ensuite enflammé la Man Stage, avant que Warhaus ne prenne le contrôle de The Barn. Nous étions ensuite au concert de Sam Fender, qui était certainement un des highlights du festival de par la prestation qu’il a livrée. Nous n’avons malheureusement jamais pu accéder au set de Charlotte de Witte, et la pluie nous a forcés à écourter le concert de Stormy, qui semblait pourtant excellent. La journée a été cloturée par un show magistral de Mumford & Sons, que nous avons apprécié tout en subjectivité, étant des fans de la première heure.

Le vendredi, notre journée a commencé avec l’excellent concert de Bear’s Den. Il fallait ensuite se rendre sur la Main Stage pour assister à la performance de Kasabian qui, amputé de son chanteur pour des raisons que l’on connaît, a livré un show mémorable. Les shows de Tamino, The Black Keys et Ben Howard ont permis de reprendre des forces, avant d’entamer le merveilleux concert d’Editors, qui était le temps fort de ce vendredi. Les Red Hot Chilli Peppers étaient en bien meilleure forme que l’année dernière, mais n’étaient pas à la hauteur (à notre avis, ndlr) d’Editors.

Le samedi était sans doute la journée la plus faiblarde du festival. Et pourtant, c’était sans doute aussi la meilleure. La faute à un certain Fred Again. Il a malheureusement fallu se rendre au concert de Xavier Rudd pour être aux avant-postes à Fred Again., mais le jeu en valait la chandelle. Après le Bota en avril 2022, l’Ancienne Belgique en décembre dernier, l’Anglais a une nouvelle fois prouvé qu’il était le meilleur DJ à l’heure actuelle. Et terminer la journée avec un Muse vieillissant semblait n’être que la cerise sur un savoureux gâteau que l’on avait pu déguster avant cela.

Reste le dimanche, qui commençait avec le concert d’Inhaler, qui a prouvé que l’Ancienne Belgique ne serait bientôt plus qu’un lointain souvenir pour eux. The Lumineers a livré un show à leur image, tandis que Christine & The Queens a préféré débarquer les seins à l’air… Après tout, pourquoi pas! Il a ensuite fallu choisir entre Queens of the Stone Age et Rosalia, et c’est vers la queen de la pop catalane que notre cœur a penché. Et quel show elle a livré! Il ne fallait ensuite que les Arctic Monkeys pour clôturer le festival en beauté.

Pour tirer le bilan de ce festival, on pourra certes pointer du doigt la gestion de The Barn et le fait que les accès étaient compliqués. On pourra aussi parler des longues files en voiture pour sortir de l’événement. Mais l’essentiel, c’est qu’on aura eu droit à une grand-messe musicale que l’on ne retrouve nulle part ailleurs. Et cela reste un festival à ne pas manquer en Belgique.