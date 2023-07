Paradise City a fait déferler les beats sur la campagne

Les jardins du château constituent depuis toujours le décor de Paradise City. Et le festival electro a été une fois encore à la hauteur de son image verte. C’est ainsi que vous n’y avez mangé qu’exclusivement végétarien tout en connaissant précisément les émissions de CO2 par plat, que vous y avez soulagé vos besoins dans des toilettes à compost et que les bouchons des bouteilles y ont été recyclés pour une collection de lunettes de soleil exclusive de Komono.

Les femmes à l’honneur

Comparé à d’autres festivals electro, l’affiche se déclinait particulièrement au féminin, avec pas moins de 50 représentantes. Allysha Joy, Bibi Seck, Lola Haro et Zouzibabe notamment ont fait étalage de leur talent, pour le plus grand plaisir des milliers de festivaliers.

Vendredi

Samedi

Dimanche

Toutes les bonnes choses ont une fin et Paradise City n’a pas échappé à la règle. Le dernier jour, RY X, Inner City et Mosley Jr ont fait impression. Tandis que Palms Trax, Max Cooper et Nico Morano ont refermé les portes du festival.