Un Couleur Café sous le soleil pour faire rayonner Bruxelles

Il y a quelques semaines, le CORE Festival s’installait dans le parc d’Osseghem pour accueillir quelque 40.000 visiteurs tout au long du week-end dans ce cadre verdoyant et enchanteur. Entre le 23 et le 25 juin, c’est au tour de Couleur Café de prendre le relais et faire vibrer la capitale au rythme de la musique du monde. Si le festival avait historiquement lieu à Tour et Taxis, c’est déjà la cinquième édition qui se déroule au pied de l’Atomium, un choix qui est plus en harmonie avec les valeurs de cet événement qui se veut aussidurable que possible.

Quels artistes seront présents?

Vendredi, la journée commencera avec les good vibes de blackwave. Le duo anversois, qui se situe entre hip-hop et pop, est toujours entouré par d’excellents musiciens. Vous pourrez ensuite assister aux prestations de DTM Funk, Peet, Thundercat ou encore SOJA, avant le passage de Roméo Elvis, qui est la tête d’affiche de cette journée de festival.

Le lendemain, samedi, c’est avec JUICY que nous vous recommandons de commencer votre journée. Après cela, il ne faudra pas manquer les prestations de Coely, Niveau4 et TAYC, avant d’aller vous dégourdir les jambes devant Jioty.

Le dimanche est sans doute la journée la plus attendue du week-end, avec l’affiche la plus alléchante. Elle commence en force avec, d’un côté, la prestation de Reine Bakole et, de l’autre, celle de M I M I. Viennent ensuite The Cavemen., Gente de Zona, mais surtout Tash Sultana. La journée et le festival se termineront en apothéose avec le show de Joey Bada$$$.

Ce qu’il faut savoir

Au-delà de la musique, Couleur Café promet une expérience qui vous fera voyager aux quatre coins du monde, notamment en matière de nourriture. Au total, ce sont plus de 30 foodtrucks qui vous proposeront de vous sustenter de façon originale. Pourquoi ne pas tenter l’expérience d’une gastronomie différente?

En matière de durabilité, le festival a (enfin) décidé de passer aux gobelets réutilisables. À votre entrée dans le festival, vous recevrez un eco-token qui vous permet de bénéficier d’un gobelet. Ce même ticket peut, à tout moment, être échangé contre un ticket dans un stand. Et si vous le perdez, il vous faudra dépenser un demi-ticket boisson pour en récupérer un. Ainsi, Couleur Café vous prête son premier gobelet.

Pour ce qui est du camping, celui-ci est malheureusement complet, mais il est encore possible d’obtenir une place au sein de celui-ci via l’application Ticketswap. Il en est de même pour les Combi Tickets. Par contre, les tickets journée pour vendredi, samedi et dimanche sont encore disponibles sur le site du festival.

Vous l’aurez compris, la fête s’annonce, une fois de plus, magnifique, d’autant que la météo sera certainement du côté des festivaliers, si l’on se fie aux températures de ces derniers jours. Et puis, en bon Belges que nous sommes, quelques gouttes ne nous ont jamais empêchés de danser jusqu’au bout de la nuit!